Botafogo perde mais titulares para jogo atrasado com o Grêmio

Passada a vitória sobre o Atlético-MG no Nilton Santos, no último sábado (20), o Botafogo já foca no duelo atrasado da próxima quarta-feira (24), fora de casa, com o Grêmio, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Davide Ancelotti tem mais problemas para a escalação.

Isso porque, dos nove que estavam pendurados, três foram advertidos com cartão amarelo e terão de cumprir suspensão: Marçal, Álvaro Montoro e Santiago Rodríguez. Os três foram titulares e tiveram boas atuações contra o Galo.

Além dos suspensos, aumentam a lista o centroavante Chris Ramos, expulso no primeiro tempo do duelo com a equipe mineira por agressão a Igor Gomes, e Danilo, com lesão muscular confirmada no músculo posterior da coxa esquerda. A preocupação é grande.

Chris Ramos, do Botafogo, foi expulso contra o Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Botafogo modificado contra o Grêmio

Ainda há dúvida quanto às situações de Alex Telles, que relatou dores musculares, Artur e Arthur Cabral — sem ele e Chris, Mastriani aparece como única opção para o setor. Alerta ligado para a partida contra o Grêmio.

Caso Telles não retorne, Cuiabano será titular pelo lado esquerdo. Na frente, brigam por vaga Jeffinho, Matheus Martins e Joaquín Correa, que pode ser improvisado na função de centroavante. Davide Ancelotti terá de reinventar o 11 titular na busca pelos três pontos fora de casa.

Com a vitória sobre o Galo, o Botafogo foi a 39 pontos na tabela de classificação. O duelo com o Grêmio vale para o Glorioso mais um passo por afirmação no grupo que se classificará para a próxima Libertadores, tendo como objetivo o G4 do Brasileirão.