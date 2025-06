Botafogo perde Jeffinho para o Mundial por lesão no menisco

O Botafogo terá um desfalque importante para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. O atacante Jeffinho sofreu uma lesão no menisco do joelho direito e precisou passar por uma artroscopia no último sábado (31). O jogador está fora da competição e não viajará com a delegação aos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️Conheça o Lumen Field, casa do Seattle Sounders e local da estreia do Botafogo no Mundial

O Alvinegro estreia no torneio contra o Seattle Sounders, no próximo dia 15 de junho. A equipe está no Grupo B da competição, que ainda conta com Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid.

O clube não divulgou o prazo estimado para o retorno do atleta aos gramados.

Jeffinho comemora gol marcado pelo Botafogo contra o Universitário, pela Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Bastos viaja, mas ainda é dúvida para os jogos

Se por um lado o técnico Renato Paiva perdeu Jeffinho, por outro contará com a presença do zagueiro Bastos na delegação. O defensor não entra em campo desde fevereiro, também por uma lesão no joelho direito, mas será incluído no grupo que viaja aos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️Botafogo deve ter saída de atletas após Mundial de Clubes

A participação de Bastos nos jogos ainda não está confirmada, mas a comissão técnica optou por levá-lo para continuar integrado ao grupo e ao processo de recuperação, participando das atividades supervisionadas pelo departamento médico.

Bastos ainda não teve sequência pelo Botafogo em 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Antes do embarque, o Botafogo ainda tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O time enfrenta o Ceará no dia 4 de junho, pela 10ª rodada da competição nacional.