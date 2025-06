Botafogo negocia a volta de Gatito Fernández

O Botafogo negocia o retorno do Gatito Fernández. O clube procurou o goleiro nos últimos dias e está otimista quanto a uma possível volta do jogador. A informação foi publicada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

O Botafogo mantém cautela, pois entende que sua negociação é diretamente com o atleta. Gatito teria de rescindir com o Cerro Porteño, com quem contrato até 2027, para assinar seu retorno sem custos à SAF de John Textor.

Gatito Fernández deixou o Botafogo no final de dezembro. O goleiro não renovou com o Alvinegro e voltou para o Cerro Porteño, clube que o revelou, para ser titular. Em 32 jogos pelo clube paraguaio, o jogador começou a partida em 17.

Reserva de John, Léo Linck está lesionado e é dúvida no Botafogo para a Copa do Mundo de Clubes. A diretoria alvinegra entende que é necessária a presença de um goleiro mais experiente com o grupo.

Pelo Botafogo, Gatito conquistou Campeonato Carioca, Brasileirão e a Libertadores. O goleiro é o jogador estrangeiro com mais jogos na história do clube.

