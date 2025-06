O Botafogo divulgou nesta terça-feira (3) o novo primeiro uniforme para a temporada 2025/2026, produzido pela Reebok, fornecedora de materiais esportivos da SAF. No vídeo de lançamento da campanha "Aura 90", o Glorioso provocou o Santos repetindo a cena de Túlio Maravilha após o título brasileiro em 1995.

continua após a publicidade

Em determinado momento do vídeo de lançamento, Túlio Maravilha aparece segurando um peixe, assim como fez após o empate em 1 a 1 no Pacaembu - o centroavante marcou o gol fora de casa e foi o grande nome da campanha, afirmando sua idolatria.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Botafogo provocou o Santos em vídeo de lançamento do uniforme (Foto: Reprodução)

Na cena, Túlio Maravilha aparece segurando um peixe ao lado do goleiro Léo Linck e o zagueiro Alexander Barboza. Vale destacar que, coincidentemente ou não, o Botafogo vem de uma vitória no Campeonato Brasileiro sobre o Santos, por 1 a 0, afundando a equipe do litoral paulista ainda mais na zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

O novo uniforme do Glorioso faz parte da linha "Aura 90 - Os campeões estão de volta!". A peça faz referência às temporadas da década de 1990. Nela, a tecnologia, conforme o clube, traz "personalidade e estilo, sem perder de vista a performance esportiva dos atletas". Ela vem em gola no estilo polo e com detalhes em branco e cinza, assim como nas barras das mangas. A de goleiro, por sua vez, é em tom de azul e verde, em layout irreverente.

➡️Glorioso renova contrato de Savarino até 2028; veja nova multa

Após título brasileiro em 1995, Túlio Maravilha provocou o Santos segurando um peixe morto (Foto: Reprodução)

Como foi Botafogo x Santos pelo Brasileirão

Após onze rodadas, o Botafogo, enfim, venceu a primeira como visitante no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (1), na Vila Belmiro, a equipe comandada por Renato Paiva bateu o Santos pelo placar de 1 a 0 em duelo marcado pela expulsão do craque Neymar, já na segunda etapa. O único gol da partida saiu dos pés de Artur.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Glorioso pulou para oitava colocação, com 15 pontos, mas tendo um jogo a menos - este será disputado na quarta-feira (4), contra o Ceará, no Nilton Santos. O Peixe, por sua vez, segue amargando a zona de rebaixamento com apenas oito somados e volta a campo no dia 12, fora de casa, contra o Fortaleza.

➡️Conheça o Lumen Field, casa do Seattle Sounders e local da estreia no Mundial