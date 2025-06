Botafogo lança primeiro uniforme inspirado na década de 1990; veja fotos

O Botafogo divulgou nesta terça-feira (3) o novo primeiro uniforme para a temporada 2025/2026, produzido pela Reebok, fornecedora de materiais esportivos da SAF. A estreia da tradicional camisa alvinegra acontecerá no jogo contra o Ceará, nesta quarta-feira (4), às 20h, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

A torcida alvinegra já pode comprar as novas peças nas lojas físicas. A comercialização no site da Reebok e na plataforma oficial do clube terá início em breve.

O novo uniforme do Glorioso faz parte da linha "Aura 90 - Os campeões estão de volta!". A peça faz referência às temporadas da década de 1990, quando o clube levantou o troféu do Campeonato Brasileiro, em 1995.

Nela, a tecnologia, conforme o clube, traz "personalidade e estilo, sem perder de vista a performance esportiva dos atletas". Ela vem em gola no estilo polo e com detalhes em branco e cinza, assim como nas barras das mangas. A de goleiro, por sua vez, é em tom de azul e verde, em layout irreverente.

O lançamento do novo Uniforme I - Aura 90 - "Os Campeões estão de volta!" vai além da estética para representar a conexão emocional da paixão do torcedor com a identidade do Botafogo em uma era de glórias. A parceria com a Reebok nos permite explorar de maneira autêntica e inovadora, fazendo esse resgate de um passado vitorioso para inspirar nosso presente e futuro - disse Thairo Arruda, CEO da SAF.

Como antecipou o Lance!, a campanha foi gravada no CT Lonier, na Zona Oeste do Rio, com participações de jogadores do atual elenco e líderes do plantel de 1995, como Túlio Maravilha, Donizete, Gottardo, André Silva, Leandro Ávila e Jamir.

Botafogo lançou novo primeiro uniforme (Foto: Divulgação/Botafogo)

