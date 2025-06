Botafogo renova contrato de Savarino até 2028; veja nova multa

O Botafogo sacramentou o processo de renovação do contrato do meia-atacante Savarino. O novo vínculo do venezuelano, agora até o fim de 2028, foi protocolado na noite da última segunda-feira (2) no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A SAF ainda irá oficializar.

No novo contrato, a multa rescisória para tirar Savarino do Botafogo é de 20 milhões de dólares (cerca de R$ 113 milhões na cotação atual). O jogador já negociava com o clube desde o início da temporada, mas questões burocráticas atrasaram a conclusão das conversas. Haverá valorização salarial.

Savarino foi contratado pelo Botafogo no início de 2024 junto ao Real Salt Lake, clube que disputa a Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, e se destacou nas campanhas dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Ele soma 73 jogos com a camisa alvinegra, com 17 gols marcados e 16 assistências.

O camisa dez do Glorioso esteve recentemente na mira do futebol europeu e a renovação passa muito por um resguardo quanto ao retorno financeiro em caso de negociação. Savarino custou cerca de R$ 13 milhões.

Savarino não está à disposição do técnico Renato Paiva para a partida desta quarta-feira (4), contra o Ceará, no Nilton Santos, válida pela 10ª rodada. O jogador foi convocado e defenderá a seleção da Venezuela na Data Fifa para compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.