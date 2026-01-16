O Botafogo teve uma quinta-feira (15) de holofotes voltados aos jovens das categorias de base, com vitórias na primeira rodada do Campeonato Carioca, sobre a Portuguesa, e goleada na terceira fase da Copinha sobre o Juventude. A classificação no torneio de base, no entanto, não muda o planejamento. Já em relação aos profissionais que atuaram no Luso Brasileiro, a tendência é que nenhum esteja contra o Sampaio Corrêa.

A equipe alternativa do sub-20 voltará a campo pela Copinha no sábado, contra o Itaquaquecetuba-SP, valendo vaga nas quartas de final, enquanto o time principal da categoria permanecerá no Rio para enfrentar o Sampaio Corrêa no dia seguinte, às 20h30, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Martín Anselmi e o restante do elenco profissional farão as estreias em 2026 na quarta-feira (21), contra o Volta Redonda.

— O planejamento era esse, confiamos em quem está lá. Não é só o Bellão, é uma comissão técnica toda competente e capacitada. Eu lidero uma comissão e estafe muito competente que o clube tem. Isso faz a gente ter total tranquilidade para deixar o pessoal lá para tocar — disse o técnico Rodrigo Bellão, que comandou o Glorioso na vitória sobre a Lusa,

— A mesma confiança que temos nos jogadores, temos neles também. E os atletas que estão lá são muito qualificados também. São jogadores que jogaram comigo o ano inteiro, os que não jogaram são titulares do sub-17 e subiram. Confiamos plenamente — completou.

Rodrigo Bellão comandou o Botafogo na estreia do Carioca (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

Com isso, o time que irá enfrentar o Itaquaquecetuba no sábado terá jovens considerados reservas do sub-20 com Bellão e outros do sub-18 que subiram.

Nenhum profissional do Botafogo contra o Sampaio

Após a vitória sobre a Portuguesa, foi indicado que a tendência é que nenhum jogador do time principal vá a campo contra o Sampaio, no domingo, fora de casa. No Luso Brasileiro, além de Raul, entraram no segundo tempo Newton, Mateo Ponte, Matheus Martins e Jordan Barrera.

Martín Anselmi vai ajustando o trabalho e a preparação de olho no duelo com o Volta Redonda, na próxima quarta-feira (21), no Nilton Santos. O Botafogo treina desde o dia 4 de janeiro no CT Lonier.