Joias mostram serviço, e Botafogo vence a Portuguesa-RJ na estreia no Carioca
Glorioso foi bem no segundo tempo e não sentiu a pressão no Luso Brasileiro
Cheio de personalidade, entrosamento e muito organizado, o time sub-20 do Botafogo deu show na noite desta quinta-feira (15), no Luso Brasileiro. Com gols de Caio Valle e Lucas Camilo, ambos na segunda etapa, as joias alvinegras venceram a Portuguesa-RJ por 2 a 0 pela primeira rodada do Campeonato Carioca.
O Glorioso volta a campo no domingo (18), às 20h30, contra o Sampaio Corrêa, fora de casa. A Lusa, por sua vez, receberá o Maricá no mesmo dia e horário, no Luso Brasileiro.
Joias em ação
Se enganou quem esperava um Botafogo retraído diante da Lusa devido ao fato de estar com jovens do sub-20. Os comandados de Rodrigo Bellão, entrosados desde a temporada passada, vinham fazendo bonito na Copinha até serem convocados para representarem o Alvinegro na estreia no Cariocão.
Toque de bola, velocidade, transição rápida e um jogo agressivo e objetivo marcaram a garotada do Botafogo em ação na Ilha do Governador. No primeiro tempo, as melhores chances foram do Alvinegro, que chegou a ter um gol anulado aos 19 minutos, marcado pelo zagueiro Danillo — a arbitragem assinalou que a bola saiu após a cobrança de escanteio que gerou o gol.
Chegando de um empate sofrido no fim com o Flamengo, a Portuguesa-RJ levou pouco perigo à meta de Raul nos 45 minutos iniciais. Na reta final da primeira etapa, aos 44, Guilherme Silveira também balançou a rede, mas o placar não foi inaugurado após o impedimento ser assinalado.
Botafogo dá as cartas
Logo nas primeiras movimentações da segunda etapa, os crias do Botafogo abriram o placar. Felipe Januário se antecipou e foi derrubado por Anderson Rosa da área. Pênalti assinalado. Caio Valle, o camisa 10, correu para a bola e cobrou com categoria no canto direito de Douglas Borges aos sete minutos.
Como previsto, Rodrigo Bellão deu minutos para jogadores do grupo principal que foram relacionados. Jordan Barrera, Matheus Nascimento e Newton entraram em sequência nos lugares de Caio Valle, Felipe Januário e Marquinhos.
A Portuguesa cresceu no duelo e assustou muito a meta defendida por Raul. O goleiro Alvinegro foi fundamental para manutenção do resultado com grandes defesas, sendo duas em finalizações dentro da área.
Bem postado, com linhas bem definidas e um jogo aproximado, o Botafogo conseguiu travar as subidas da Lusa, que investia principalmente no corredor central.
Aos 46 do segundo tempo, o Glorioso fechou a conta. Lucas Camilo arriscou de muito longe e Douglas Borges aceitou, espalmando para dentro da própria meta. No fim, 2 a 0 para a molecada alvinegra, que representou muito bem o time principal e conquistou a primeira vitória de 2026.
✅Ficha técnica
PORTUGUESA-RJ 0 X 2 BOTAFOGO
1ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA 2026
📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de janeiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Luso Brasileiro
🟨 Árbitro: Lucas Coelho Santos
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Naiara Mendes Tavares
📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
⚽ Gols: Caio Valle 7'/2ºT e Lucas Camilo 46'/2ºT (BOT)
Cartões amarelos: Henrique Rocha, João Paulo, Guilherme Santos e Lucas Costa (POR); Kadu, Bernardo Valim e Felipe Januário (BOT)
⚽ ESCALAÇÕES
PORTUGUESA-RJ: Douglas Borges; Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha (Chay), João Paulo, Bruno Mota e Guilherme Silveira; Rhuan (Uelber) e Léo Muchacho (Anderson Rosa). Técnico: Alex Nascif.
BOTAFOGO: Raul; Kadu (Mateo Ponte), Danillo, Justino (Lucas Camilo) e Gabriel Abdias; Bernardo Valim, Marquinhos (Newton) e Caio Valle (Jordan Barrera); Felipe Januário (Matheus Martins), Kauan Toledo e Arthur Izaque. Técnico: Rodrigo Bellão.
