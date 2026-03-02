Medina é regularizado e pode estrear pelo Botafogo em clássico

Principal reforço da primeira janela de transferências, o volante Cristian Medina teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (2) e já pode estrear pelo Botafogo.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo discute termos com Atlético-MG pelo retorno de Júnior Santos

A tendência é que o meio-campista fique à disposição do técnico Martín Anselmi no clássico com o Flamengo, no dia 14, pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. O camisa 5 não pode atuar nas fases preliminares da Libertadores pois não foi contratado a tempo da lista de inscritos ser enviada.

Cristian Medina já treina com os companheiros de elenco no CT Lonier. Ele vinha jogando normalmente pelo Estudiantes, da Argentina, enquanto aguardava as pendências nas negociações de seu estafe com o Botafogo.

continua após a publicidade

Cristian Medina (à esquera) em treino do Botafogo com Edenilson (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Medina é reforço de peso no Botafogo

Medina esteve na mira do Botafogo no fim de 2023, quando ainda defendia as cores do Boca Juniors. O meio-campista, revelado pelos Xeneizes, foi negociado com o Estudiantes em janeiro de 2025 como a principal transação da temporada do clube de La Plata, pago por um investidor.

No início de dezembro, agentes do meio-campista o ofereceram ao Botafogo por entenderem que o clube seria melhor para projeção. Na negociação, o Estudiantes não recebe nenhuma compensação financeira — o grupo de empresários comprou os direitos de Medina quando ele ainda defendia o Boca Juniors e o colocou Estudiantes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

+ Aposte nos jogos do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.