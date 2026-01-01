O Botafogo divulgou a lista final de 30 jogadores inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de base do país, que terá início neste domingo (4) para o Glorioso. Inicialmente, apenas 22 viajam para a campanha na fase de grupos.

Entre os oito que ficarão no Rio estão nomes como o goleiro equatoriano Cristhian Loor, o meia Álvaro Montoro e o atacante Jordan Barrera. Nathan Fernandes, pré-inscrito, foi retirado da lista e não jogará a Copinha.

A lista para a fase de grupos nos jogos contra Águia de Marabá (dia 4, às 11h), Estela de Março (dia 7, às 21h30) e Taubaté (dia 10, às 19h), conta com jovens que tiveram oportunidades no time principal em 2025, como o zagueiro Kauã Branco, o volante/zagueiro Marquinhos, o meia Bernardo Valim e os atacantes Kauan Toledo e Kadir.

Barrera e Montoro são nomes de peso do Botafogo para 2026 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)

Veja a lista de inscritos pelo Botafogo para a Copinha

Goleiros: Cleber Lucas e Rhyan Luca;

Zagueiros: Bruno França, Danillo, Justino e Kauã Branco;

Laterais: Gabriel Abdias, Gabriel Felipe, Kadu e Kauã Cruz;

Meio-campistas: Bernardo Valim, Cauã Zappelini, Felipe Januário, Gustavo Pereira, Lucas Camilo e Marquinhos;

Atacantes: Arthur Izaque, Caio Valle, Kadir, Kauan Toledo, Matheus Fortunato e Matheusinho.;

Além de Loor, Montoro e Barrera, já no grupo de cima, também ficarão no Rio de Janeiro Arthur Novaes, Juninho, Ivan Molina, Miguel Caldas e Samuel Alves.

