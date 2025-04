Botafogo mantém cautela com adaptação de Santi Rodríguez

Principal reforço da primeira janela de transferências, tendo custado mais de R$ 85 milhões, Santiago Rodríguez, o "Santi", ainda vai se soltando em campo pelo Botafogo. Titular na vitória sobre o Carabobo (VEN) pela Libertadores, o meia uruguaio conta com prestígio de Renato Paiva e paciência das lideranças da SAF, que adotam postura cautelosa neste início de trajetória.

Até o momento, tudo dentro do planejamento. O Botafogo vê necessidade de mais minutos para o camisa 23 entrar no ritmo do restante do elenco e ajudar em sua adaptação ao futebol brasileiro, a principal missão em sua afirmação no Glorioso.

O foco é o entendimento da função em campo. Com Renato Paiva, a tendência é que o uruguaio vá ganhando protagonismo com papel crucial em organização e construção, dividindo com o venezuelano Savarino.

Santi Rodríguez foi a principal contratação do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Santi Rodríguez vinha de longo tempo parado após passagem de sucesso pela Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. O último compromisso com a camisa do New York City foi no dia 23 de novembro, pela semifinal da Conferência Leste - na época, o Botafogo ainda se preparava para jogar a final da Libertadores, que conquistaria sete dias depois, com a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, em Buenos Aires.

Contratado como substituto de Thiago Almada, atualmente no Lyon e despontando com a camisa da seleção argentina, Santiago disputou quatro partidas até então e foi titular em duas: Universidad de Chile e Carabobo (VEN), ambas pela Libertadores. Contra os chilenos, na derrota por 1 a 0, o meia criou boas oportunidades para os companheiros, mas a equipe pecou nas finalizações.

O Botafogo volta a campo neste sábado (12), às 16h (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela terceira rodada do Brasileirão. O Alvinegro busca sua terceira vitória consecutiva enquanto desenvolve um novo trabalho sob o comando de Renato Paiva.