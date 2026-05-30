Botafogo está escalado sem surpresas para enfrentar o Bahia; veja time
Glorioso tem retornos importantes para último jogo antes da Copa
O Botafogo está escalado para o duelo com o Bahia, neste sábado (30), às 17h30 (de Brasília), na Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Franclim Carvalho tem retornos importantes e irá a campo com força máxima.
Após poupar as principais peças da partida contra o Caracas-VEN, na vitória por 3 a 0 na Copa Sul-Americana, o treinador português manteve a estrutura da equipe titular, deixando Kauan Toledo no ataque. Matheus Martins fica no banco.
Sem surpresas, o Botafogo está escalado com: Neto, Mateo Ponte, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina e Montoro, Lucas Villalba, Kauan Toledo e Arthur Cabral.
Do outro lado, o Bahia, do técnico Rogério Ceni, tem o seguinte 11 inicial: Ronaldo, Gilberto, David Duarde, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Caio Alexandre, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Oliveira, Erick Pulga e Willian José.
✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 18ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 30 de maio de 2026, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas (ES)
🖥️ VAR: Marcelo Henrique de Gois (ES)
⚽ ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
