Bragantino x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Bragantino e Botafogo se enfrentam a partir das 16h (de Brasília) deste sábado (12) pela 3ª rodada do Brasileirão. O jogo, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), terá transmissão exclusiva pelo Premiere.

Os times se enfrentam em momentos distintos. Enquanto o Botafogo vem de duas vitórias seguidas — diante do Juventude, pelo Brasileirão, e do Carabobo, pela Libertadores —, o Bragantino acumula seis jogos seguidos sem vitória. E isso se reflete na tabela de classificação: o clube carioca abre a rodada em 5º lugar, mas com pontuação de líder (4); já a equipe do interior paulista é 15ª colocada, com apenas 1 ponto, e só está fora do Z-4 pelos critérios de desempate.

No Bragantino, o técnico Fernando Seabra terá pelo menos quatro desfalques: Sant'Anna, Fabinho, Nathan Mendes e Fernando. Renato Paiva, por sua vez, não tem maiores problemas para escalar o Botafogo. A única ausência confirmada é do zagueiro Bastos, que segue em tratamento de lesão no joelho esquerdo.

Bragantino e Botafogo se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X BOTAFOGO

3ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 12 de abril, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Maíra Mastella Moreira (RS) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Laquintana, Eduardo Sasha e Vinicinho.

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Igor Jesus e Savarino.