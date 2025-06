Botafogo faz sondagem por campeão da Libertadores em 2024

O Botafogo intensificou as buscas na janela de transferências especial para o Mundial de Clubes e fez sondagens em cima de um campeão da Libertadores em 2024. A SAF buscou informações sobre o atacante Júnior Santos, atualmente no Atlético-MG.

Nos últimos dias, foram duas tentativas em repatriar o artilheiro da competição continental em 2024, com 10 gols, e autor do terceiro na final contra o próprio Galo, vencida pelo placar de 3 a 1. Em ambas, a diretoria do clube mineiro recusou. Não há avanço no momento, e a posição de atacante pelo lado de campo segue sendo uma das prioridades.

Júnior Santos comemora gol contra o Atlético-MG na final da Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Júnior Santos já teve duas passagens pelo Botafogo, aprovou a ideia de retornar ao Estádio Nilton Santos, e havia otimismo interno devido à dívida do Atlético na compra do atacante. A transferência foi fechada em 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões na cotação da época, e uma parte da dívida seria abatida.

O camisa 37 tem 15 jogos na temporada com a camisa do Galo, tendo um gol marcado e uma assistência. Ele ainda não conseguiu se afirmar em Belo Horizonte e passa longe do desempenho projetado pelo tamanho do investimento feito.

Pelo Botafogo, nas duas passagens, de 2022 a 2024, Júnior Santos viveu o auge da carreira. Foram 115 jogos pelo Alvinegro, com 28 gols e oito assistências.

Na janela de transferências para o Mundial, o Botafogo acertou as contratações de Álvaro Montoro e Kaio Pantaleão, e encaminhou as chegadas de Joaquín Correa, ex-Inter de Milão, e Arthur Cabral, do Benfica.