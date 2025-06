Torcida do Botafogo prepara festa no embarque rumo ao Mundial

O Botafogo embarca neste domingo (8) rumo aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. A delegação sairá do CT Lonier por volta de 18h45 e tem embarque previsto para às 21h. Os torcedores prometem grande festa para o elenco, com o "AeroFogo".

Nas redes sociais, o "Movimento Ninguém Ama Como a Gente" convocou a torcida do Botafogo para estar no Salão Nobre o Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, às 18h.

- Estaremos no aeroporto para abraçar o elenco do Botafogo no embarque rumo aos Estados Unidos. Vamos disputar a maior competição do mundo, entre os melhores — mas queremos mais. Essa é a mensagem. Vamos com coragem e toda a fé possível. Vamos com o Botafogo! - publicou o coletivo.

O "Movimento Ninguém Ama Como a Gente" é o grande responsável por todas as festas do Estádio Nilton Santos. A torcida do Botafogo virou protagonista quando o assunto é espetáculo nas arquibancadas, e agora quer dar um grande abraço de "boa sorte" nos jogadores campeões da Libertadores em 2024, que, devido à conquista, ganharam o direito da participação no Mundial.

O Botafogo estreia na competição no próximo domingo (15), às 23h (de Brasília), contra o Seattle Sounders, em Seattle. O time comandado por Renato Paiva também terá no Grupo B os poderosos Paris Saint-Germain, campeão da última Liga dos Campeões, e Atlético de Madrid.