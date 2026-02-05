Anselmi analisa derrota do Botafogo e aguarda 'boas notícias' para o elenco

O Botafogo começou muito bem, mas viu o Grêmio crescer na segunda etapa, virar o jogo e vencer pelo placar de 5 a 3 na noite desta quarta-feira (4), na Arena, pela segunda rodada do Brasileirão. Técnico do Alvinegro, Martín Anselmi analisou o duelo, apontou os motivos para queda e afirmou que aguarda boas notícias para o elenco.

— Primeiro, quero parabenizar o rival. Acredito que fomos superados justamente. Ao final terminamos recebendo os gols da segunda metade. Eu gosto de controlar o jogo pela intensidade, gosto de controlar o jogo pela pressão, gosto de controlar o jogo roubando rápido. Creio que não estávamos interpretando bem e eles conseguiam controlar o jogo com a bola. Quando tínhamos a bola, no primeiro tempo conseguimos boas sequências, terminando fazendo gols. (…) Temos muito que melhorar — disse Anselmi.

— Seguramente, ao decorrer da semana, vamos receber boas notícias e vamos estar mais preparados para jogar esse tipo de jogo — concluiu.

Danilo foi o destaque do Botafogo contra o Grêmio (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Martín Anselmi já indicou que o elenco está curto e precisa de mais peças. O Botafogo trabalha para pagar a dívida com o Atlanta United referente à compra de Thiago Almada e, consequentemente, derrubar o transfer ban, que impede o clube de registrar os reforços contratados — os zagueiros Riquelme e Ythallo, o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, o volante Wallace Davi e o atacante Lucas Villalba.

Sequência do Botafogo

O Botafogo tem dois clássicos pela frente: visita o Vasco em São Januário, no domingo (7), pela última rodada do Carioca, e depois o Fluminense, na quinta-feira, pela terceira rodada do Brasileiro. Os contextos diferentes, para o treinador, não abalam o ambiente.

— Temos que entender cada situação. No Brasileirão temos uma vitória e uma derrota. Contra o Fluminense na próxima semana será outra história. Estamos classificados no Carioca e ainda vamos jogar na Libertadores. Então temos que separar as situações. Com os jogadores que temos, temos que enfrentar isso de diferentes maneiras. Entendo que temos que ter um bom planejamento, acho que vai ter boas notícias no decorrer dos próximos dias e vamos poder encarar as próximas partidas mais preparados.

