Botafogo ganha boa notícia em meio ao caos com baixas no elenco

Se o técnico Davide Ancelotti lamenta por um lado a perda de Alex Telles, com dores no joelho esquerdo, ainda no primeiro tempo do empate com o Grêmio, por outro, recebeu uma boa notícia. Autor do gol do Botafogo em Porto Alegre, Cuiabano parece 100% e será peça fundamental no clássico com o Fluminense, no domingo (28).

Cuiabano deu profundidade ao time do Botafogo, surgindo sempre no terço final como mais uma opção pela esquerda. Assim, atacando o espaço, recebeu o lançamento de Marlon Freitas e estufou a rede de Tiago Volpi.

Se Telles é um dos líderes do elenco e joga com a experiência ao seu favor, o camisa seis sobra em relação à força física. A sequência no time já foi projetada pelo treinador italiano.

Cuiabano fez o gol do Botafogo contra o Grêmio (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— Com Cuiabano temos uma saída de bola no lado esquerdo um pouco mais fluida, Alex é um jogador que ajuda mais na construção, o Cuia é um jogador que gosta mais de jogar aberto. Gostei da interpretação da posição dele hoje, porque ele começou jogando por dentro e depois, como no lance do gol, tem essa liberdade para chegar porque é um jogador perigoso no último terço. São jogadores diferentes. O Cuiabano tem o último passe, gol, e seguramente vai nos ajudar nos próximos jogos, agora que Alex Telles está machucado.

Cuiabano vive os últimos meses vestindo a camisa alvinegra. Vendido ao Nottingham Forest na janela de transferências, o lateral-esquerdo foi cedido por empréstimo e ficará até o fim do Campeonato Brasileiro no elenco comandado por Davide Ancelotti.

Botafogo com problemas para o clássico

A defesa do Glorioso será modificada para a partida contra o Fluminense. Além de Alex Telles, como indicou Davide, o time titular não terá Alexander Barboza e Kaio Pantaleão, zagueiros titulares, que cumprirão suspensão na rodada do fim de semana.

O Botafogo ainda tem dúvidas quanto aos retornos de Savarino e Joaquín Correa, que desfalcaram contra o Grêmio por problemas musculares. Santi Rodríguez, Marçal e Chris Ramos retornam de suspensão.