PC Oliveira bate martelo sobre polêmica de arbitragem em Grêmio x Botafogo

Grêmio e Botafogo se enfrentaram, nesta quarta-feira (24), em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Os clubes empataram por 1 a 1, e o especialista PC Oliveira esclareceu uma polêmica de arbitragem que decidiu o jogo.

continua após a publicidade

O Glorioso vencia a partida até os 40 minutos do segundo tempo, com gol de Cuiabano, até que Marlon bateu uma falta na barreira. Em campo, o árbitro mandou seguir, mas o VAR entrou em ação e sinalizou um toque na mão de Matheus Martins. Na cobrança, o goleiro Thiago Volpi marcou o gol de empate do Tricolor.

➡️Especialista aponta erro grave de arbitragem em Vasco x Bahia

De acordo com o especialista de arbitragem PC Oliveira, o VAR acertou em recomendar a revisão e o árbitro acertou em marcar o pênalti que decidiu a partida entre Grêmio x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

PC Oliveira concordou com a arbitragem em Grêmio x Botafogo (Foto: Reprodução)

Como foi o jogo entre Grêmio x Botafogo

Motivados por causa dos resultados no fim de semana, Grêmio e Botafogo fizeram um início de duelo equilibrado na Arena. O Alvinegro deu as cartas primeiro e poderia ter aberto o placar na primeira investida, mas Matheus Martins, cara a cara com Tiago Volpi, chutou para fora. Chance clara em Grêmio e Botafogo.

O destaque dos primeiros 45 minutos, indiscutivelmente, foi o goleiro Léo Linck, que parou o ataque do Tricolor Gaúcho com boas intervenções em finalizações de Kannemann e Edenílson. As seis finalizações para cada lado, com a posse de bola 59% a 41% para os cariocas evidenciaram o nivelamento do duelo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Logo no começo da segunda etapa, aos sete minutos novamente explorando os espaços nas costas da zaga, o Botafogo abriu o marcador. Assistência magnífica de Marlon Freitas por elevação encontrando Cuiabano, revelado pelo Grêmio, que puxou para a direita e tirou de Volpi. Um dos grandes gols do Glorioso no campeonato.

Thiago Kosloski, auxiliar que substituiu Mano Menezes e Sidnei Lobo, não poupou as peças de ataque e foi para cima do Botafogo após o gol sofrido. O Grêmio levou muito perigo com Marlon, de longe, e Cristian Olivera, que perdeu sozinho dentro da área. Repleto de desfalques, Davide Ancelotti demorou a modificar o time e o Alvinegro foi "cozinhando" o jogo. Até que um lance confuso pôs tudo a perder e resultou no empate do Tricolor.

Em cobrança de falta pelo lado direito, Matheus Martins saltou e deixou o braço esquerdo solto. A arbitragem de vídeo indicou revisão, o árbitro Lucas Paulo Torezin (PR) foi ao monitor e marcou o pênalti, que foi bem cobrado pelo goleiro Tiago Volpi aos 44 do segundo tempo. Empate para Grêmio e Botafogo no Brasileirão.