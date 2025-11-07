Botafogo funciona com Correa e Savarino, e volume de jogo aumenta

O Botafogo teve uma nova disposição tática no duelo com o Vasco, na última quarta-feira (5), vencido pelo placar de 3 a 0 no Nilton Santos pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Joaquín Correa e Savarino, juntos, funcionaram muito bem e deram mais volume de jogo ao Glorioso.

A estratégia do técnico Davide Ancelotti deu certo para um Botafogo dominante, principalmente na primeira etapa. Tucu e Savarino ficaram mais soltos na fase de construção, variando posicionamento e ainda contando com Santiago Rodríguez na colaboração.

Os camisas 30 e 10 tiveram, respectivamente, 46 e 33 ações com bola e participações diretas em gols. O argentino sofreu o pênalti convertido por Alex Telles no primeiro tempo, enquanto o venezuelano deu assistência para o gol de Artur, que deu tranquilidade aos 27 do segundo tempo.

Savarino em ação na vitória do Botafogo (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Botafogo envolvente

Foi a principal exibição do Botafogo sob o comando de Davide Ancelotti, mas não pelo placar. Foi um time mais próximo do esperado e desejado por SAF e torcedores, com toques rápidos, controle da partida, defesa segura e confiança para jogar. O marcador foi sendo construído com naturalidade.

Em tempos difíceis devido ao alto número de desfalques, o italiano parece ter encontrado um sistema que consegue deixar o time mais competitivo e solto. Marlon Freitas e Danilo organizam e fecham o meio, distribuem para construção ou na transição. Na referência, Arthur Cabral foi abaixo, mas sempre bem alimentado pelos companheiros — o mesmo aconteceu com Chris Ramos, que ainda criou chances para aumentar o placar no fim.

Com 51 pontos na sexta colocação do Brasileirão, o Glorioso segue firme na briga por vaga na próxima Libertadores. A equipe voltará a campo no domingo (9), fora de casa, às 16h (de Brasília), contra o Vitória.