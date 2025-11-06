Árbitro relata ofensas de auxiliar do Botafogo após expulsão contra o Vasco

O árbitro Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ) explicou na súmula da vitória por 3 a 0 sobre o Vasco o motivo de ter mostrado o vermelho para o espanhol Luis Tevenet, auxiliar do técnico Davide Ancelotti no Botafogo. O cartão vermelho foi apresentado ainda na primeira etapa.

— Expulsei com cartão vermelho direto o auxiliar técnico da equipe do Botafogo, Sr. Luis Garcia Tevenet, por desaprovar com palavras e gestos as decisões da arbitragem, após o mesmo sair de seu banco de reservas, gesticulando com seus braços e dizendo as seguintes palavras 'terrível árbitro sem critério'. Cabe ressaltar que me senti ofendido — relatou o árbitro.

A comissão técnica do Botafogo reclamou muito de faltas marcadas na primeira etapa. O estopim foi o cartão amarelo recebido pelo zagueiro Alexander Barboza após parar Rayan, do Vasco, na entrada da área. A expulsão aconteceu aos 39 minutos, quando a partida ainda estava empatada por 0 a 0.

Luis Tevent, auxiliar do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Com isso, Luis Tevenet não ficará no banco de reservas no próximo compromisso do Botafogo. O Glorioso volta a campo no domingo (9), fora de casa, contra o Vitória, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O triunfo por 3 a 0 sobre o Vasco deixou a equipe comandada por Davide Ancelotti com 51 pontos na sexta colocação, a um do quinto colocado Bahia e seis de vantagem para o Palmeiras, primeiro time fora do G-7.