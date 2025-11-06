Alex Telles explica comemoração e exalta força mental do Botafogo

Um dos líderes do elenco do Botafogo, o lateral-esquerdo Alex Telles teve noite de revanche contra o goleiro Léo Jardim, do Vasco, após o a eliminação na Copa do Brasil. Foi dele o pênalti perdido nas quartas de final (na disputa) e também o primeiro do Glorioso na vitória por 3 a 0 na última quarta-feira (5), no Nilton Santos. Após o clássico pela 32ª rodada do Brasileirão, o camisa 13 explicou a comemoração em tom de desabafo ao abrir o placar para a equipe comandada por Davide Ancelotti.

Telles cobrou com força, no meio do gol, após falta dentro da área em cima de Joaquín Correa nos últimos minutos da primeira etapa. O jogador extravasou na celebração e fez questão de, em passagem na zona mista do Nilton Santos, falar sobre a confiança do Botafogo.

Cobrança de pênalti de Alex Telles, do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— O mental serve para momentos bons, mas principalmente para momentos não tão bons assim, como viemos passando nessa temporada em alguns momentos. Confesso que esse pênalti pra mim foi diferente, por causa da Copa do Brasil, me cobrei muito naquele jogo, por ter sido também no Léo Jardim, simboliza muita coisa essa minha comemoração - disse Telles.

— Também para mostrar também o quanto o grupo é forte mentalmente nessas adversidades. Sabemos o quanto o futebol todo dia nos massacra. Temos que estar sempre focados no dia a dia, levantar todo dia da cama e poder dar o melhor de si no treino e nos jogos — completou.

O Botafogo, com o resultado, deu mais um passo na luta por uma vaga na próxima Libertarores. A equipe foi a 51 pontos na tabela do Brasileirão, ocupando a sexta colocação, um atrás do Bahia, que perdeu na rodada para o Atlético-MG. O próximo desafio será no domingo (9), fora de casa, contra o Vitória.