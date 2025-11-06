Após a vitória por 3 a 0 do Botafogo sobre o Vasco, nesta quarta-feira (5), no Estádio Nilton Santos, o lateral-esquerdo Alex Telles fez questão de destacar a qualidade de um dos principais nomes do rival. O jogador elogiou o atacante Rayan, de apenas 19 anos, e afirmou que o jovem cruzmaltino já atua em "nível de Seleção Brasileira".

- É um jogador que, para mim, a nível de seleção brasileira e está muito bem, merece estar onde está e está em constante evolução. Eu até falei com ele durante o jogo, que ele é um cara muito rápido, um cara que desequilibra. Então, para mim, de uma certa forma, é um jogo diferente porque tem que estar mais atento - disse o lateral do Glorioso.

Alex Telles também comentou sobre o desafio de marcar o atacante vascaíno e destacou a estratégia adotada pelo Botafogo para tentar neutralizar suas jogadas.

- Com a experiência, obviamente, estando mais à frente, eu faço com que ele possa estar mais longe do adversário e consiga voltar mais para me marcar. Isso aí também acaba dificultando um pouco o jogo dele, porque a gente sabe que ele é uma saída de escape do Vasco. Então, isso também foi treinado, foi pensado, mas ali dentro de campo a gente tenta, da melhor maneira, anular o ponto forte do adversário e ele é um deles.

Rayan comemora gol marcado contra o São Paulo na vitória de 3 a 1 no primeiro turno (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco de Rayan volta a campo neste sábado (8), às 18h (de Brasília), em São Januário, para enfrentar o Juventude e tentar reencontrar o caminho das vitórias diante de sua torcida, após duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro.

