Triste pela eliminação do Botafogo, Caçapa pede foco no Racing

O técnico Cláudio Caçapa admitiu após a derrota por 1 a 0 para o Vasco que o Botafogo não fez uma boa partida. Caçapa afirmou que o time tinha, sim, o desejo de disputar a semifinal do Campeonato Carioca e se disse "triste" pela eliminação, mas que o foco agora será todo na decisão da Recopa Sul-Americana, quinta-feira (27), diante do Racing, da Argentina.

— [Estou] triste por não dar continuidade no Campeonato Carioca, mas infelizmente aconteceu. A gente precisa pensar pra frente, que é reverter os dois gols contra o Racing. Nossa ideia é essa, o trabalho é focado todo para este jogo. É uma chance que nós temos de ser campeões — declarou Caçapa, já projetando o próximo jogo do Botafogo.

O treinador usou o jogo com os argentinos para reconhecer, indiretamente, que o Botafogo fez uma partida aquém do esperado diante do Vasco, mesmo que tenha usado quase todo o time titular desde o início do jogo.

— Temos certeza absoluta que vamos mostrar muito mais do que o jogo de ida (quando o Botafogo perdeu por 2 a 0 na Argentina) e o jogo de hoje. Nós tivemos mais finalizações, mais posse. O que atrapalhou a gente foi o pênalti. O Vasco criou mais coragem, teve momentos de controle do jogo. Mas acho que precisamos fazer mais

Sobre a sequência de resultados ruins, Cláudio Caçapa declarou que os resultados também passam por ele.

— Tenho minha parcela também, assumo a minha situação. É lógico que pra gente é ruim. Não é o que gostaríamos — declarou o treinador do Botafogo.

— A diretoria fez um planejamento, então nós precisamos acreditar que eles acharam o planejamento desta forma. Precisamos entender. A certeza que nós temos é que precisamos melhorar, e muito. A gente precisa começar a competir mais, agredir mais o adversário, sinalizar mais e marcar mais gols também. Hoje o que a gente precisa é isso.