Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 19:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta sexta-feira (27), o Botafogo anunciou a renovação do zagueiro Bastos, até o fim de 2026. O jogador está no clube desde agosto de 2023, e alcançou recentemente a marca de 50 jogos pelo Alvinegro.

Pedro Martins, Diretor de Futebol do Botafogo, comentou sobre a renovação do angolano e elogiou o desempenho do zagueiro dentro e fora de campo.

"Essa renovação é fruto de seu trabalho e desempenho em campo e fora dele. O Botafogo preconiza jogadores assim, que elevam o nível de exigência e puxam os companheiros para cima. Ficamos muito felizes em poder estender esse vínculo e contar com a dedicação, empenho e comprometimento do Bastos por mais alguns anos", destacou.

Bastos externou da alegria desse importante momento da sua carreira e do sentimento em seguir honrando as cores do Botafogo.

"Estou muito feliz por ter dado esse passo muito importante. É fruto de muito trabalho, não só individualmente, mas também coletivamente, e foi possível com o trabalho árduo. Vamos juntos, Botafogo", completou.

A renovação de Bastos aconteceu no Estádio Nilton Santos. O zagueiro aproveitou a oportunidade para conversar com atletas do Sub-11 e Sub-12 que treinavam no campo principal. Dentre alguns assuntos, o angolano concedeu dicas e conselhos valiosos aos Crias do Glorioso.

Bastos é o principal nome da defesa do Botafogo em 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)