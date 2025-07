Contratação mais cara da história do Botafogo, Danilo chega com status de craque ao Nilton Santos para sua passagem, com vínculo assinado até 2029, e cercado de expectativas. O jogador deixou o Nottingham Forest na Premier League e aceitou o projeto da SAF visando mais títulos pelo futebol brasileiro.

Danilo cresceu com o costume de levantar troféus. Revelado pelo Palmeiras, o volante conquistou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, duas edições de Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Em ascensão, o Glorioso conta com mais um grande vencedor no plantel para, quem sabe, seguir a caminhada com novas taças.

A transação foi fechada em 22 milhões de euros (R$ 142,7 milhões). Os valores superaram a compra do argentino Thiago Almada, no segundo semestre de 2024, por 25 milhões de dólares (R$ 137 milhões à época).

O novo reforço do Botafogo chega com a missão de suprir a ausência de Gregore, vendido ao Al-Rayyan, do Catar, e sabe que precisa corresponder ao investimento alto feito por John Textor. A avaliação interna é de que o Glorioso acertou a chegada de um potencial craque e destaque do ano.

- Eu soube durante o voo (sobre contratação mais cara da história), meu empresário me mandou. Fico muito feliz e espero honrar esse dinheiro muito bem gasto do John Textor, com bastante partida boa e título - disse Danilo, em sua chegada ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Botafogo.

Danilo brilhava pelo Forest até o momento de sua grave lesão no tornozelo esquerdo, no início da temporada 2024/2025. Ele ficou afastado por cerca de seis meses. Sua passagem pelo clube inglês foi de 62 jogos, sendo 47 como titular, seis gols e quatro assistências.

Da lista das cinco maiores contratações da história do Botafogo, Danilo tem apenas o uruguaio Santi Rodríguez como companheiro no atual elenco. Contratado junto si New York City, o meia custou 15 milhões de dólares (R$ 85,4 milhões) e está na quarta posição. Luiz Henrique, no valor de 18 milhões de euros (R$ 96,1 milhões) e Jair, a 12 milhões de euros (R$ 71,5 milhões) completam o top 5 na terceira e quinta colocações, respectivamente.