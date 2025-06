Álvaro Montoro fala sobre Thiago Almada e se declara ao Botafogo: ‘Clube muito lindo’

O Botafogo apresentou nesta sexta-feira (6) o meia Álvaro Montoro, novo camisa oito da equipe com contrato até o fim de 2029. Em entrevista coletiva no Estádio Nilton Santos, o argentino exaltou a chegada ao Rio de Janeiro, falou de suas características e referências sobre o clube.

- Estou muito feliz de estar aqui, é um clube muito lindo. No primeiro dia você já percebe que é uma família, te apresentam como tal. É o último campeão da América, o que não é pouco. Queria agradecer a todos. É um passo muito lindo na minha carreira, muito grande, e vou dar o melhor que puder - disse.

Montoro deixou o Vélez, da Argentina, em alta na temporada. Um dos destaques da equipe, o jovem foi referência técnica na fase de grupos da Libertadores e ajudou na classificação para as oitavas de final. Sobre suas condições de jogo, o jovem foi tranquilo e afirmou estar pronto.

- Me sinto bem, com confiança. Acredito que posso ajudar a equipe quando quiserem. Quando a equipe precisar de mim, vou estar à altura.

O jogador chega ao Glorioso em roteiro parecido com o de um craque que deixou sua marca na SAF: Thiago Almada. Campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2024, o argentino, atualmente no Lyon, também surgiu no Vélez encantando o futebol sul-americano e é inspiração para a geração de Álvaro Montoro.

- É um jogador muito, mas muito bom. Claro que me inspiro. Ontem estava falando com minha família no quarto do hotel, com meu pai, minha mãe, que tenho guardado vídeos da base do Vélez de quando saímos campeões - destacou.

continua após a publicidade

- Eu era pequeno. Quando perguntavam na coletiva de imprensa, todos os jovens, com quem gostaríamos de jogar, sempre respondíamos que era o Thiago Almada.

Álvaro Montoro está à disposição do técnico Renato Paiva para o Mundial de Clubes da Fifa. O Botafogo estreia na competição no dia 15, próximo domingo, contra o Seattle Sounders, dos Estados Unidos.

Veja outras respostas de Álvaro Montoro:

Projeto da Eagle Football para levá-lo à Europa

- Óbvio que gostaria de jogar na Europa, seja no Lyon ou em outro clube. É o que deseja qualquer jogador. Mas hoje não penso nisso. Temos competições agora, um Mundial de Clubes, depois a Libertadores…

Preferência em campo

- Prefiro jogar pelo meio. Já falei um pouco com o técnico (Renato Paiva) no primeiro dia, estamos falando sobre posições. Vou fazer onde a equipe precisa, onde renda melhor para o jogo e como o Botafogo joga. Se tiver que jogar pela esquerda eu jogo, se for por dentro eu jogo.