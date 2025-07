Reformulação e novos destaques: a janela de transferências do Botafogo

O Botafogo repetiu o roteiro das outras temporadas da SAF e fez mais movimentações relevantes visando o segundo semestre. Forte nas três competições (Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores), o Glorioso viu saídas importantes no elenco e teve de agir de forma agressiva.

Os anúncios começaram antes mesmo da segunda janela nacional. No período especial para os clubes do Mundial, o Botafogo acertou as chegadas do goleiro Cristhian Loor, do zagueiro Kaio Fernando, do meia-atacante Álvaro Montoro e dos atacante Joaquín Correa e Arthur Cabral.

As movimentações foram não só de olho em baixas, como as de Jair e Igor Jesus, mas também pensando em qualificar o elenco. Destes, dois custaram valores elevados aos cofres da SAF: Montoro, com 9 milhões de dólares (cerca de R$ 50 milhões à época) e Arthur Cabral, 15 milhões de euros (R$ 95,1 milhões) - incluindo bônus. E não parou por aí.

Desde então, foi aberto um espaço no plantel, agora comandado por Davide Ancelotti. Além de Jair e Igor, deixaram o Botafogo o zagueiro Serafim (Al-Dhafra), os volantes Patrick de Paula (Estoril), Gregore (Al-Rayyan) e Kauê (Porto), e o atacante Rwan Cruz (Real Salt Lake). Ainda há a possibilidade de Danilo Barbosa, com pouco espaço, ser negociado.

Gregore deixou o Botafogo rumo ao Al-Rayyan (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Pensando nisso, o Botafogo abriu conversas pelo zagueiro Dantas, do Novorizontino, e acertou as contratações de Danilo, do Nottingham Forest, a 22 milhões de euros (R$ 142,7 milhões), a mais cara da história do clube, e Jordan Barrera, do Junior Barranquilla, a 4 milhões de dólares (R$ 21,8 milhões), como aposta. A missão é equilibrar os gastos e, com aval de David Ancelotti, fazer o mesmo com o número de jogadores e o que cada um entregará em campo.

As buscas não chegaram ao fim. Entendendo que há posições com poucas opções, o Botafogo pretende assinar com mais um volante, um atacante de lado e um centroavante. A janela de transferências do segundo semestre fechará no dia 2 de setembro.