Kaio Pantaleão celebra acerto com o Botafogo: ‘Fui bem recebido’

O Botafogo apresentou nesta sexta-feira (6), no Estádio Nilton Santos, o zagueiro Kaio Pantaleão como novo reforço com contrato até o fim de 2028. O jogador concedeu entrevista coletiva e celebrou o acerto com o Glorioso.

Kaio Pantaleão - sobrenome do pai - terá na camisa 31 o nome Kaio Fernando. Ele estava na mira do Glorioso desde 2022, mas optou por renovar seu vínculo com o Krasnodar, da Rússia. Depois de muito tempo longe do país, o processo de adaptação também é um dos focos para poder ajudar o Glorioso na sequência da temporada.

- Faz dois anos que estamos nessa busca para eu vir para cá. Para mim, sempre bom estar jogando no meu país. Falei com meus agentes, viemos conversando para eu estar aqui representando o Botafogo - iniciou o zagueiro.

- Eu espero que a adaptação seja rápida. Claro que todo atleta tem esse tempo de adaptação, alguns demoram mais, alguns menos. Mas espero que o meu seja rápido, e para a gente poder estar ajudando a equipe - finalizou.

O zagueiro chega para brigar por posição no sistema. Mesmo com a iminente saída de Jair para o Nottingham Forest, Kaio, que atua dos dois lados, ainda terá as concorrências de Barboza, David Ricardo e Bastos.

- Falei com eles sim. Não só com eles, mas com todos os atletas. Fui bem recebido, e eu acho que essa disputa entre nós, atletas, é muito boa não só para mim, não só para eles também, mas para todos. Eu acho que isso não vai ser nenhum empecilho, que vai ser só o melhor. Quanto mais disputa, mais vontade, vai ser só o crescimento do Botafogo.

Veja outras respostas de Kaio Pantaleão:

Seleção

- Meu foco é defender o Glorioso e estou focado mais nisso. Claro que todo jogador tem o sonho de jogar na seleção, mas isso é consequência do trabalho. Meu foco é mais defender a camisa do Botafogo nesse momento.

Primeira impressão

- Fui ao estádio no jogo com o Ceará. Para mim, foi uma alegria que nunca tinha vivido. Então a torcida apoiando, mesmo no momento que tomou o gol ali, a torcida sempre apoiando. Essa motivação da torcida colocando os jogadores para cima… isso daí é muito importante. Eu acho que tem que ter. Então eu fiquei muito feliz.