Danilo exalta grupo do Botafogo por resultado fora de casa: 'Muito aguerrido'

Danilo foi novamente decisivo e garantiu a vitória do Botafogo na noite desta quarta-feira (15), no El Cilindro, em Avellaneda, pelo placar de 3 a 2 sobre o Racing (ARG). O volante exaltou a postura da equipe fora de casa e celebrou a liderança do Grupo E da Copa Sul-Americana.

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— Agradecer ao grupo, que fez uma bela partida. Foi um jogo difícil, mas nosso time foi muito aguerrido. Graças a Deus a gente pôde sair com a vitória e graças a Deus pude ajudar o time com um gol. Recuperamos os pontos, estamos em primeiro agora e temos que continuar trabalhando para poder classificar para o mata-mata primeiro — disse Danilo, ao "Paramount+" após o jogo.

O Botafogo saiu atrás no marcador, virou com Arthur Cabral e Júnior Santos ainda na primeira etapa, sofreu o empate e fez aos 47 do segundo tempo. Danilo elogiou o grupo pela entrega.

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— (Motivo da vitória) Acho que foi a dedicação, o foco, todos correram do começo ao fim. Deus nos presenteou ali, me presenteou no último minuto do segundo tempo para fazer o gol.

Danilo vive grande fase, é o principal jogador do Botafogo na temporada e é nome forte para vestir a camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Convocado por Carlo Ancelotti na última janela de amistoso, o camisa oito foi bem nos amistosos contra França e Croácia.

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Danilo comemora gol do Botafogo contra o Racing (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Próximo compromisso do Botafogo

O Glorioso, agora, vira a chave de olho no duelo com a Chapecoense, no sábado (18), fora de casa, pelo Brasileirão. Pela Sul-Americana, o próximo compromisso será apenas no dia 28, contra o Independiente Petrolero (BOL), no Nilton Santos.