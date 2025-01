O principal time do Botafogo vai voltar a campo quase 50 dias após a eliminação para o Pachuca, no Mundial de Clubes. Logo de cara, o Alvinegro fará o primeiro clássico do ano, contra o Fluminense.

Ao todo, 26 jogadores foram relacionados para a partida contra o Pachuca. Deste grupo, apenas 16 permanecem no Botafogo e este elenco que se reapresentou no dia 14. A única nova cara até o momento, é o atacante Artur, que foi oficialmente apresentado nesta terça-feira (28).

Contando todos os principais jogadores do Botafogo, o elenco não tem número suficiente para compor o banco de reservas. Com isso, algumas peças do grupo alternativo devem ser convocados. São os casos de Raul, Patrick de Paula, Newton, Kauê, Yarlen e Matheus Nascimento.

Principais jogadores do Botafogo

Goleiro: John; Lateais: Vitinho, Mateo Ponte, Alex Telles e Cuiabano; Zagueiros: Bastos, Lucas Halter e Alexander Barboza; Volantes: Gregore, Allan, Danilo Barbosa e Marlon Freitas; Meias: Savarino; Atacantes Igor Jesus, Matheus Martins, Artur (ainda não foi regularizado) e Jeffinho (em recondicionamento).

Botafogo enfrenta o Fluminense no Carioca (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo e Fluminense se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira (29). A partida, que é válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, será no Estádio Nilton Santos.

