A escalação do Botafogo está definida para enfrentar o Sampaio Corrêa neste domingo (18), às 20h30, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O jogo será no Estádio Lourival Gomes e terá transmissão do Sportv e Premiere.

Para o duelo, o Alvinegro segue com o sub-20 em campo, comanados por Rodrigo Bellão. Diferentre da estreia contra a Portuguesa, nomes do grupo principal, como Matheus Martins, Mateo Ponte e Newton não foram relacionados.

Dentre os disponíveis, o zagueiro Kauã Branco, o meia Lucas Camillo e os atacantes Kauan Toledo, Felipe Januário, Samuel Alves, Matheus Fortunato e Matheusinho jogaram no sábado contra o Itaquá, pela Coopinha, e conseguiram a classifição para as quartas de final. Com exceção de Kauan Toledo, que será titular, o restante do grupo começa no banco de reservas.

Assim, Rodrigo Bellão escalou o Botafogo contra o Sampaio Corrêa com: Raúl; Rogério, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Marquinhos, Bernardo Valim e Felipe Januário; Kauan Toledo, Caio Valle e Arthur Izaque.

Banco de reservas: Cristhian Loor, Lira, Kauan branco, Lucas Camillo, Matheusinho, Samuel Alves, Pedro Martins e Matheus Fortunato

Escalação do Sampaio Corrêa: Zé Carlos, Lucas, Daniel, Marreta, Guilherme, Pablo, ALexandre, Rodrigo Andrade, Iacovelli, Octávio e Ewerton Potiguar. Técnico: Alfredo Sampaio.

Botafogo estreou no Campeonato Carioca com vitória (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

Sampaio Corrêa x Botafogo

Campeonato Carioca, 2ª rodada

Domingo, 18 de janeiro de 2026, às 20h30

Lourivaldão, Saquarema-RJ

Arbitragem: Júlio Cesar de Oliveira

Assistentes: Carlos henrique Cardoso de Souza e Danilo Oliveira da Silva

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

