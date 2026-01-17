Botafogo recebe proposta do futebol árabe por Arthur Cabral

Depois de despertar o interesse do Torino, da Itália, o atacante Arthur Cabral agora é alvo do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Mas, diferentemente dos italianos, o clube árabe já apresentou proposta ao Botafogo, e a intenção é que a transferência aconteça na atual janela de transferências.

Há alguns dias, o Torino sinalizou com uma proposta que poderia chegar a 12 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões) pelo atacante de 27 anos. Os valores apresentados pelo Al Wasl agora não foram revelados. A informação foi inicialmente divulgada pelo "GE".

Desejo antigo do Botafogo, Arthur Cabral foi contratado junto ao Benfica e chegou à equipe carioca em junho do ano passado, às vésperas do Mundial de Clubes da Fifa. Ele tem contrato válido até o fim de 2028.

O atacante demorou a encontrar o melhor futebol na equipe carioca. Arthur Cabral fez 28 partidas no segundo semestre — foram 21 pelo Brasileirão, três pela Copa do Brasil, duas pela Libertadores e outras duas pelo Mundial —, marcando cinco gols e dando duas assistências.

Enquanto recebe sondagem por Arthur Cabral, Botafogo tenta se livrar de transfer ban

Uma eventual saída de Arthur Cabral para o futebol estrangeiro renderia um aporte importante para o Botafogo, mas por outro lado obrigaria o clube a partir atrás de uma reposição. E isso num momento em que não pode inscrever nenhum jogador.

O Botafogo foi punido pela Fifa com transfer ban e, por ora, está impedido de inscrever novos jogadores por três janelas de transferência. A sanção veio após o clube ser condenado na Corte Arbitral do Esporte (CAS) ao pagamento de US$ 21 milhões (RS 112,75 milhões, na cotação atual) ao Atlanta United ainda por causa da transferência de Thiago Almada, que nem está mais no clube. A punição só será retirada depois que os valores forem pagos.