Botafogo vence o Itaquá nos pênaltis, espanta zebra e avança na Copinha
Fogão sofreu no tempo normal, mas garantiu classificação nas penalidades
Botafogo superou o Itaquá nos pênaltis e avançou às quartas de final da Copinha. Neste sábado (17), as equipes se enfrentaram em Taubaté, no interior paulista. O jogo terminou 0 a 0 no tempo normal, mas o Glorioso venceu por 4 a 3 nas penalidades.
O Fogão contou com reforços para a decisão. Lucas Camilo, Kauan Toledo e Felipe Januário, que haviam atuado na vitória sobre a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, 'desceram' e participaram do confronto pela Copinha.
A principal arma do Itaquá veio das arquibancadas. Centenas de torcedores percorreram cerca de 70 quilômetros de Itaquaquecetuba até Taubaté para acompanhar a partida.
Como foi o jogo?
As equipes travar um duelo disputado em busca de uma vaga às quartas de final da Copinha. O Botafogo teve mais posse de bola, mas abusou do chuveirinho e teve poucas chances claras. A melhor oportunidade foi aos 26 minutos. Samuel Alves fez boa jogada, cruzou, mas Matheus Fortunato furou na grande área.
O Itaquá se fechou defensivamente e recorreu a muitas faltas no primeiro tempo. Aos 33 minutos, Gustavo Pereira recebeu de Fortunato, finalizou de fora da área e a bola passou rente ao travessão, quase abrindo o placar para o Botafogo.
Na etapa final, o Glorioso manteve postura mais ofensiva que o Itaquá. Aos 25 minutos, Lucas Camilo cruzou, Kauan fez o pivô e Bruno França cabeceou para fora. Com o passar do tempo, o Botafogo passou a forçar as jogadas em busca do gol. No último minuto, Kauã Toledo arriscou de fora da área e, por pouco, não acertou o ângulo, desperdiçando a chance da vitória carioca.
Nos pênaltis, Nicolas desperdiçou para o Itaquá, enquanto Bruno França errou pelo Botafogo. Com a disputa empatada, Salomão acertou a trave e deixou o IAC em desvantagem. Arthur Novaes cobrou a última penalidade e garantiu a classificação do Glorioso.
Botafogo aguarda o adversário
O Fogão aguarda para descobrir o oponente que enfrentará nas quartas de final. O adversário sai do confronto entre São Paulo e Red Bull Bragantino, que será neste sábado (17), às 18h30 (de Brasília), em Sorocaba.
✅Ficha técnica
BOTAFOGO 0 (4) X (3) 0 IAC
OITAVAS DE FINAL DA COPINHA
📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 16h30 (de Brasília);
📍 Local: Joaquinzão, em Taubaté (SP)
🥅 Gols:
🟨 Cartões amarelos: Felipe Januário (BOT); Nicolas Santos (BOT); João Carlos (IAC); Nicolas Santos (IAC)
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Rodrigo Aragonez)
Rhyan Luca, Gabriel Felipe (Juninho), Kauã Branco, Bruno França, Kauã Cruz. Lucas Camilo (Arthur Novaes), Gustavo Pereira, Matheusinho, Matheus Fortunato, Felipe Januário e Samuel Alves.
IAC (Carlos Leiria)
Max, Gustavo Entringer, Davi Lima, João Carlos, Davi Melo (Lucão), Miguel Alves, Gabriel Araújo, Salomão, Pedro Paixão (Vitor Maranhão), Nicolas Santos e JP.
