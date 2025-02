Botafogo espera retorno de Bastos para resolver problemas na defesa

A derrota do Botafogo para o Flamengo por 3 a 1 na decisão da Supercopa do Brasil foi creditada pelo técnico Carlos Leiria ao menor tempo de preparação que o time alvinegro teve em relação ao rival, além da forte chuva que caiu em Belém e interrompeu o jogo por mais de uma hora. Mas houve também uma inegável falha da defesa, sobretudo no terceiro gol, quando Lucas Halter — que já havia cometido o pênalti que abriria a contagem — perdeu a bola para Luiz Araújo na frente da área.

➡️Carlos Leiria justifica derrota do Botafogo na final: ‘Diferença de preparação’

Halter atuou na decisão porque o titular, Bastos, não estava em suas melhores condições físicas. Essa foi a afirmação do técnico interino do Botafogo, Carlos Leiria, logo após a partida.

O angolano não atua desde o início de dezembro, quando sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele já recuperado e passou os últimos dias aprimorando a condição física. Assim, havia a expectativa de que o defensor voltasse a atuar pelo Botafogo nesse domingo, diante do Flamengo, o que acabou não acontecendo.

Técnico do Botafogo fala em maior tempo para Bastos

— Nós percebemos a importância do Bastos para a equipe, isso foi notado na temporada passada. Mas o Bastos tem um tempo mais curto de treinamento, e nós precisamos pensar ao longo da temporada — declarou Leiria, deixando claro que o foco é não apressar o retorno do zagueiro.

— A gente vai usar o Bastos nas melhores condições que nós acreditamos que ele possa estar. E, diante dessas circunstâncias, achamos que hoje não era o melhor momento para a estreia do Bastos. Vamos avaliar agora para o próximo jogo — acrescentou.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (6) para encarar o Nova Iguaçu, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo, marcado para às 19h45, será disputado em Moça Bonita.