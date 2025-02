O Botafogo venceu o Nova Iguaçu, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (6), em Moça Bonita, e garantiu a vaga na zona de classificação nesta rodada. Apesar do gol de Kayke aos 45 minutos do segundo tempo, a atuação da equipe de Carlos Leiria deixou a desejar durante a partida. Ao fim do jogo, Matheus Martins falou sobre o início de temporada do Glorioso.

Depois do título do Brasileirão e Libertadores, o elenco principal do Alvinegros ganhou mais alguns dias de férias, e só se apresentou ao CT Lonier, após o início do Campeonato Carioca. Os primeiros duelos foram disputados com jovens da base e jogadores retornando de empréstimo.

Foi apenas no clássico contra o Fluminense, na última rodada do estadual, que os titulares fizeram sua estreia na temporada. Na sequência, disputou a decisão da Supercopa, contra o Flamengo, ao perder de 3 a 1, no último domingo (2), e não conseguiu repetir o desempenho que o torcedores se acostumou a ver em 2024.

Depois da vitória sobre o Nova Iguaçu, Matheus Martins, exaltou a conquista dos três pontos, mas admitiu a queda de desempenho da equipe. O jogador pregou cautela e frisou ser apenas o início da temporada.

– A gente sabe que é só o começo do ano. Estamos começando do zero novamente. A gente está fazendo o terceiro jogo só no ano. Jogo difícil. Mas a gente veio aqui, fez os três pontos, que é o nosso objetivo. Para classificar, Botafogo merece classificar.

O atacante falou também sobre as condições do gramado do estádio Moça Bonita, que dificultou um jogo mais dinâmico. Durante a partida, três jogadores do Botafogo se queixaram de dores e precisaram ser substituídos: Bastos, Arthur e Serafim.

– Campo difícil, campo pesado, mas independente, a gente deu o nosso máximo. É o começo de temporada. E é só o começo, a gente vai melhorar pouco a pouco. E jogo a jogo a gente vai melhorando e entrando na nossa melhor forma.

Com a vitória, o Botafogo assume a quarta colocação do Campeonato Carioca, com 12 pontos, e entra na zona de classificação para a próxima fase. Agora, a equipe comandada por Carlos Leiria volta a campo no próximo domingo (9), contra o Madureira, pela nona rodada do estadual, a partir das 16h (de Brasília), no Nilton Santos.

