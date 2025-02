O Botafogo não vive um bom início de temporada, e ainda está longe de ter um desempenho parecido com o que o torcedor se acostumou a ver durante a última temporada, quando se consagrou campeão da Libertadores e do Brasileirão. Nesta quinta-feira (6), o primeiro tempo do duelo contra o Nova Iguaçu, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, foi mais um exemplo de uma atuação que deixou a desejar.

continua após a publicidade

▶️ Bastos sente lesão, é substituído e torcedores do Botafogo apontam culpado

▶️ Mercado da Bola: Botafogo acerta com zagueiro para 2025

Apesar de controlar a posse de bola, a equipe comandada por Carlos Leiria se vê com dificuldades de armar jogadas de perigo e finalizar com precisão ao gol adversário. Mesmo com algumas oportunidades desperdiçadas, o Glorioso lidou com erros de passes e não conseguiu abrir o placar no estádio Moça Bonita, em Bangu.

Aos três minutos, Bastos, que fazia sua volta aos gramados depois da lesão na posterior da coxa, sentiu o joelho ao sofrer uma falta, e foi substituído por Serafim. No decorrer da partida, o atacante Arthur foi mais um a sentir a posterior e deixou o campo para a entrada de Rafael Lobato. As lesões intensificaram as críticas dos torcedores ao técnico Carlos Leiria, que cobraram a diretoria alvinegra para a chegada de um novo técnico para a temporada.

continua após a publicidade

Artur Jorge confirmou sua saída do Glorioso no início de janeiro, e desde então, John Textor tem centralizado as buscas por um novo treinador, e, apesar de ter nomes e entrevistas na mesa, ainda não bateu o martelo sobre o substituto do português.

A atuação abaixo do esperado nas primeiras partidas da temporada levou os torcedores a cobrarem o norte-americano por um novo técnico. Confira os comentários:

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo