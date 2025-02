No apagar das luzes, Botafogo vence Nova Iguaçu e respira; veja melhores momentos

O Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, nesta quinta-feira (6), em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca, no estádio Moça Bonita, em Bangu. Kayke foi o autor do gol da partida, que valeu a vaga no G4 da competição. O Glorioso volta a campo contra o Madureira, no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos. Veja os melhores momentos abaixo.

continua após a publicidade

Como foi a partida?

A noite desta quinta-feira (6) foi uma daquelas em que quase nada deu certo para o Botafogo. Além da atuação abaixo do esperado, o elenco alvinegro sofreu com lesões que se tornaram um problema para a sequência da competição. O início do jogo foi lento, e apesar de os goleiros terem trabalhado, não houve grandes oportunidades. O Glorioso teve mais chances de abrir o placar, mas todas esbarraram ou na defesas de Lucas Maticoli ou na falta de precisão nas finalizações. Com o passar dos minutos, a partida se tornou mais dinâmica, mas o que roubou a atenção em Moça Bonita foram as lesões.

▶️ Confira a tabela de classificação do Campeonato Carioca

Primeiro foi o zagueiro Bastos, que voltava aos gramados depois da lesão no fim de novembro. Ele sofreu falta, logo aos três minutos, e não conseguiu prosseguir em campo, sendo substituído por Serafim, jovem da base. Em seguida, ainda no primeiro tempo, Arthur foi mais um a sentir o músculo posterior e também saiu de campo para a entrada de Rafael Lobato. A partida seguiu sem muitas emoções.

continua após a publicidade

O segundo tempo não foi muito diferente. O Botafogo manteve a posse de bola, mas pecou com erros de passes e dificuldade de armar jogadas diante do Nova Iguaçu, que optou por uma partida segura defensivamente e chegou a levar perigo ao gol de John. As lesões também se repetiram na segunda etapa. Serafim, que havia entrado no lugar de Bastos, foi mais um que sentiu e precisou ser substituído por Patrick de Paula. Assim, o Botafogo ficou sem opções para a zaga na partida.

▶️ Torcedores se revoltam com atuação do Botafogo e cobram John Textor: ‘Amadorismo’

Aos nove minutos, Matheus Martins foi derrubado por Yan Silva dentro da área e o árbitro marcou pênalti para o Alvinegro. Parecia ser o momento para mudar o jogo. Nada feito. Savarino cobrou, e Lucas Maticoli fez a defesa para manter o 0 a 0 no placar. A reta final ficou longe de ser interessante, Matheus Martins e Savarino tentaram arrancadas, que quase sempre esbarravam na defesa do Laranjão. Foi apenas aos 45 minutos, no contra-ataque, que o garoto Kayke, depois de uma bela assistência do camisa 10, marcou o gol da vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

Com o resultado, o Botafogo assume a quarta posição, com 12 pontos e um jogo a menos, enquanto o Nova Iguaçu é o sexto colocado, com a mesma pontuação. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (9), contra o Madureira, pela nona rodada do Campeonato Carioca, no Nilton Santos, a partir das 16h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU 0 x 1 BOTAFOGO

8ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, às 21h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Moça Bonita, em Bangu (RJ)

🥅 Gol: Kayke, 45'/2T (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Cuiabano (Botafogo); Serafim (Botafogo); Fernandinho (Nova Iguaçu); e Gabriel Pinheiro (Nova Iguaçu)

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Lucas Maticoli; Yan, Gabriel Pinheiro, Ramón (Mateus Müller), Renan, Fernandinho, Igor Guilherme (Lucas Cruz), João Lucas (Jorge Pedra), Xandinho, Andrey (Caio Hones) e Victor Rangel (Philippe Costa)

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

John; Vitinho, Bastos (Serafim, depois Patrick de Paula), Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas e Gregore (Newton); Artur (Rafael Lobato), Matheus Martins e Savarino; Igor Jesus (Kayke).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo