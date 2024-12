Após a conquista do título da Libertadores em cima do Atlético-MG, por 3 a 1, no último sábado (30), as provocações por parte do Botafogo não pararam no dia do jogo. Nas redes sociais, o Glorioso compartilhou um vídeo do Luiz Henrique e Barboza com a taça com os áudios do Hulk e Deyverson ao fundo.

Os áudios fazem referências as declarações ditas após a partida entre as equipes pelo Brasileirão, cerca de 10 dias antes da decisão do torneio continental. O duelo terminou mais tenso fora de campo do que dentro dele. Apesar de um empate sem gols no placar, o jogo terminou com Luiz Henrique e Barboza expulsos, e declarações polêmicas dos atacantes do Galo.

Após o apito final, Hulk disparou contra o camisa 7 do time carioca, dizendo que Luiz Henrique teria chamado o time mineiro de merd*. No vídeo publicado pelo Alvinegro, aparece a fala do jogador:

– Ele deu cinco chute na Seleção. Eu passei sete anos na Seleção e tenho humildade.

Além de Hulk, o vídeo também conta com a fala de Deyverson sobre o zagueiro Alexander Barboza. Os jogadores se 'estranharam' mais de uma vez durante a partida, e ao ser perguntado sobre os lance, o atacante ironizou o zagueiro.

– Quem? Barboza? Ah, o zagueiro do Botafogo.

Confira o vídeo

O Alvinegro é o atual líder do Campeonato Brasileiro, e pode garantir o título nacional já nesta quarta-feira (4), caso vença o Internacional, no Beira-Rio, e o Palmeiras perca para o Cruzeiro, no Mineirão. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília) para ambas as partidas. Caso, não aconteça, a definição do campeão nacional será na última rodada, quando o Botafogo encara o São Paulo, no Nilton Santos, no próximo domingo (8).

Luiz Henrique comemora gol sobre o Atlético-MG, na final da Libertadores. (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

