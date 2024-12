Botafogo campeão: veja a lista dos vencedores do Brasileirão

O Botafogo garantiu o título de campeão do Brasileirão 2024, ao vencer o São Paulo por 2 a 1, neste domingo (8), no Estádio Nilton Santos. Com o resultado, o Alvinegro terminou a competição com 79 pontos - 6 de vantagem sobre o Palmeiras, vice-campeão com 73. É o terceiro título conquistado pelo Botafogo na história da competição nacional, após as conquistas de 1968 (Taça Brasil) e 1995 (Campeonato Brasileiro).

Em 25 de agosto do ano passado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconheceu o pedido do Atlético Mineiro para o reconhecimento do título de "campeão dos campeões" de 1937. O Campeonato Brasileiro de Clubes daquele ano foi transformado em análogo à Série A do Brasileirão. Desde então, o Galo passou a ser considerado o primeiro campeão nacional.

Botafogo campeão do Brasileirão; veja a lista dos vencedores

1937 - Atlético-MG

1959 - Bahia

1960 - Palmeiras

1961 - Santos

1962 - Santos

1963 - Santos

1964 - Santos

1965 - Santos

1966 - Cruzeiro

1967 - Palmeiras (Taça Brasil e Robertão)

1968 - Botafogo (Taça Brasil) e Santos (Robertão)

1969 - Palmeiras

1970 - Fluminense

1971 - Atlético-MG

1972 - Palmeiras

1973 - Palmeiras

1974 - Vasco

1975 - Internacional

1976 - Internacional

1977 - São Paulo

1978 - Guarani

1979 - Internacional

1980 - Flamengo

1981 - Grêmio

1982 - Flamengo

1983 - Flamengo

1984 - Fluminense

1985 - Coritiba

1986 - São Paulo

1987 - Sport*

1988 - Bahia

1989 - Vasco

1990 - Corinthians

1991 - São Paulo

1992 - Flamengo

1993 - Palmeiras

1994 - Palmeiras

1995 - Botafogo

1996 - Grêmio

1997 - Vasco

1998 - Corinthians

1999 - Corinthians

2000 - Vasco

2001 - Athletico-PR

2002 - Santos

2003 - Cruzeiro

2004 - Santos

2005 - Corinthians

2006 - São Paulo

2007 - São Paulo

2008 - São Paulo

2009 - Flamengo

2010 - Fluminense

2011 - Corinthians

2012 - Fluminense

2013 - Cruzeiro

2014 - Cruzeiro

2015 - Corinthians

2016 - Palmeiras

2017 - Corinthians

2018 - Palmeiras

2019 - Flamengo

2020 - Flamengo

2021 - Atlético-MG

2022 - Palmeiras

2023 - Atlético-MG

2024 - Botafogo

* O Flamengo conquistou a Copa União de 1987. Depois de longa batalha judicial, o Supremo Tribunal Federal determinou, em 2018, que o Sport seja reconhecido como campeão brasileiro de 1987.

Mais títulos do Brasileirão

Palmeiras - 11 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e 2022)

Santos - 8 (1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004)

Flamengo - 8 (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020)

Corinthians - 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

São Paulo - 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

Cruzeiro - 4 (1966, 2003, 2013 e 2014)

Fluminense - 4 (1970, 1984, 2010 e 2012)

Vasco - 4 (1974, 1989, 1997 e 2000)

Atlético-MG - 3 (1937, 1971 e 2021)

Internacional - 3 (1975, 1976 e 1979)

Botafogo - 3 (1968, 1995 e 2024)

Bahia - 2 (1959 e 1988)

Grêmio - 2 (1981 e 1996)

Athletico-PR - 1 (2001)

Coritiba - 1 (1985)

Guarani - 1 (1978)

Sport - 1 (1987)