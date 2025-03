Botafogo ganha reforço para estreia no Brasileirão

O Botafogo terá novidade para a estreia no Brasileirão diante do Palmeiras, no próximo domingo (30), no Allianz Parque. O técnico Renato Paiva poderá contar com Marçal, regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (26).

Ao fim de 2024, o Glorioso decidiu abrir espaço na folha salarial e liberou alguns atletas pouco utilizados na última temporada que estavam em fim de contrato, enquanto outros foram negociados. Ao todo, foram 15 saídas do elenco para este ano, e Marçal foi um deles.

Sem acertar com outro clube e livre no mercado, ele procurou o empresário norte-americano John Textor, que o admira, e costurou o retorno há um mês. Aos 36 anos, o defensor é visto como importante internamente pela liderança e pode ajudar dentro de campo, como na reta final de 2024.

O lateral-esquerdo vinha fazendo trabalhos físicos e de fortalecimento nas últimas semanas, com as equipes médica e de fisioterapia do Alvinegro. Ele não esteve no amistoso contra o Novorizontino no último sábado (22), mas pode ser reforço do Botafogo para a estreia no Brasileirão

Marçal pelo Botafogo

Marçal chegou ao Glorioso em 2022 e logo assumiu a titularidade na lateral-esquerda. Peça fundamental em 2023, perdeu espaço com Artur Jorge no ano passado, sobretudo após a chegada de Alex Teles. Ao total, são 90 partidas, três gols e nove assistências do jogador com a camisa alvinegra.

