Copinha 2025: veja a programação de jogos desta quinta-feira (16)

Nesta quinta-feira (16), quatro jogos inauguram as oitavas de final da Copinha. Com duelos de peso, Botafogo, São Paulo, Fluminense, Cruzeiro e Bahia entram em campo para continuar sonhando com o título do torneio de juniores.

Embalados, Cruzeiro e Bahia se enfrentam às 16h (de Brasília), em duelo marcado para São Carlos. Na última fase, os mineiros venceram a Portuguesa por 3 a 1, enquanto o Tricolor Baiano superou o Coritiba por 2 a 0.

Em Jaú, São Paulo e Fluminense se enfrentam buscando uma vaga nas quartas de final da competição. O confronto está marcado para as 17h (de Brasília). Os Tricolores chegam ao duelo após vitórias apertadas: os cariocas venceram o Água Santa, e os paulistas derrotaram o Juventude.

Guarani e Ferroviária realizam um duelo do interior paulista em busca de uma vaga nas quartas de final. Na última fase, os campineiros eliminaram o Atlético-MG após uma vitória por 3 a 1, enquanto o time araraquarense venceu o Santos nos pênaltis. O jogo será às 18h30 (de Brasília), em Araraquara.

Por fim, às 19h (de Brasília), o Botafogo entra em campo. O Glorioso enfrenta o Criciúma, em Bálsamo. Na fase anterior, a equipe carioca eliminou a Ponte Preta após vitória por 1 a 0. Os catarinenses vêm de uma vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol.

Ryan Francisco tem seis gols na Copinha e é o artilheiro da competição (Foto: Guilherme Veiga / São Paulo FC)

Agenda de jogos da Copinha e onde assistir - 16/01

16h

Cruzeiro x Bahia, em São Carlos - SporTV

17h

Fluminense x São Paulo, em Jaú - Cazé TV

18h30

Guarani x Ferroviária, em Araraquara - SporTV

19h

Botafogo x Criciúma, em Bálsamo - Cazé TV