Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 04:45 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo repete ótima campanha no primeiro turno do Brasileirão e lidera o torneio em 2024, assim como na edição do ano passado. Porém, a atual pontuação é inferior em comparação com a anterior. A última partida do Glorioso nesta primeira metade deste campeonato foi um empate com o São Paulo, no Morumbis, na quarta-feira (24).

No Brasileirão 2024, são 40 pontos em 19 jogos. Para conquistar esta pontuação, o Botafogo teve 12 vitórias, quatro empates e três derrotas.

Botafogo empatou com o São Paulo no último jogo do primeiro turno do Brasileirã 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Já na última edição, foram 47 pontos somados, a melhor trajetória da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos — formato em vigor desde 2003. Na ocasião, a campanha contou com 15 vitórias, dois empates e duas derrotas.

Nesta temporada, foram 31 gols marcados no Brasileirão, quatro a menos diante dos 35 do primeiro turno do ano anterior. A defesa foi vazada 16 vezes, contra 11 do Campeonato Brasileiro de 2023.

O vice-líder do primeiro turno de 2023 foi o Grêmio, com 34 pontos, 13 a menos do que o Botafgo. Neste ano, o segundo colocado é o Flamengo, com 37 pontos, três de diferença em relação ao rival do Rio de Janeiro e com uma partida a menos.

Botafogo 2024 x Botafogo 2023 no Brasileirão

Primeiro turno em 2024

1ª colocação

19 jogos

40 pontos

12 vitórias

4 empates

3 derrotas

31 gols marcados

16 gols sofridos

Primeiro turno em 2023

1ª colocação

19 jogos

47 pontos

15 vitórias

2 empates

2 derrotas

35 gols marcados

11 gols sofridos