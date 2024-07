Botafogo quebra recorde inédito no Brasileirão contra o São Paulo

Copiar Link

24/07/2024

O Botafogo treinado por Artur Jorge entrou para a história do Brasileirão nesta quarta-feira (24), durante o jogo contra o São Paulo, no Morumbis. Ao marcar o gol na empate da partida, assinalado por Tiquinho Soares, a equipe se tornou a primeira da história a balançar as redes em todas as rodadas do torneio de pontos corridos.

O Tricolor abriu o placar com Lucas Moura, de pênalti, aos 6 minutos do primeiro tempo. Até que houve outra penalidade após a bola bater no braço do lateral Welington. Cinco minutos depois do gol do São Paulo, Tiquinho Soares não desperdiçou e igualou o marcador, além de estabelecer o recorde do Botafogo.

O Glorioso ainda conquistou a virada, com Cuiabano. Após triangulação pelo lado esquerdo do ataque, o lateral avançou, finalizou forte e venceu o goleiro Rafael.

Com 31 gols marcados em 19 partidas disputadas, o Botafogo tem o melhor ataque do Brasileirão 2024 até o momento. Na sequência está o Flamengo, que tem 30 gols, e o Palmeiras com 27.

Confirmando a vitória sobre o São Paulo, o Botafogo terminará o primeiro turno como líder do Campeonato Brasileiro.