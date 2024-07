Botafogo empata com São Paulo e garante ‘título’ do primeiro turno do Brasileirão

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 21:36 • São Paulo (SP)

O Botafogo segue forte na briga pelo título do Brasileirão. No Morumbis, o time carioca empatou com o São Paulo por 2 a 2 na noite desta quarta-feira (24), pela 19ª rodada do Brasileirão, e garantiu a melhor campanha do primeiro turno do campeonato, com 40 pontos. O time comandado por Luís Zubeldía - que mais uma vez estava suspenso - saiu na frente, sofreu a virada ainda no primeiro tempo, mas garantiu a igualdade.

Os gols do Tricolor foram marcados por Lucas Moura, de pênalti, e Ferreirinha, enquanto o Glorioso marcou com Tiquinho Soares, também de pênalti, e Cuiabano. O Tricolor, aliás, foi a 32 pontos.

O jogo

O primeiro tempo foi bem movimentado, principalmente até a metade dele. Aos 5 minutos, o São Paulo já abriu o marcador, com Lucas Moura, de pênalti. Aos 10, foi a vez de Tiquinho Soares empatar para o Glorioso, também de pênalti, e, aos 21, Cuiabano garantiu a virada ainda no início do duelo. O São Paulo pareceu sentir o baque e pouco conseguiu criar para reverter o placar parcial.

Na etapa complementar, o São Paulo voltou com Calleri na vaga de André Silva e mostrou mais força na frente. Após boa jogada entre o argentino e Lucas, aos 14 minutos, Ferreirinha empatou para o Tricolor. O confronto continuou movimentado e com boas chances, principalmente do lado paulista, mas não teve mais bola na rede.

Próximos desafios

Pelo Brasileirão, o São Paulo volta a campo no sábado (27), às 21h30, no Castelão, para encarar o Fortaleza. Já o Botafogo recebe o Cruzeiro, no Estádio Nilton Santos, no mesmo dia e horário.

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo 2 x 2 Botafogo

19ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 24 de julho de 2024, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP);

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG); Eduardo Goncalves da Cruz (MS);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA) (RS).

⚽ ESCALAÇÕES:

São Paulo (Técnico: Luís Zubeldía)

Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla, Luciano e Lucas Moura; Ferreira e André Silva.

Botafogo (Técnico: Artur Jorge)

John, Damián Suárez, Barboza, Bastos e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Savarino e Tiquinho.