NBB: Botafogo é derrotado para o Fortaleza em estreia, Minas e Paulistano vencem; confira

A estreia do Botafogo no NBB não foi como o torcedor esperava. Jogando em casa, no Ginásio Oscar Zelaya, o Alvinegro foi derrotado pelo Fortaleza Basquete Cearense por 84 a 80, em uma partida marcada por uma virada no segundo tempo. A rodada contou ainda com vitórias do Minas e do Paulistano.

Botafogo sofre "pane" e perde na estreia do NBB

Jogando no Ginásio Oscar Zelaya, o Botafogo não conseguiu começar a temporada com o pé direito. O Alvinegro foi derrotado pelo Fortaleza Basquete Cearense por 84 a 80.

Dawkins no desfile de lançamento do uniforme para NBB 25-26 do Botafogo (Foto: Vítor Silva / BFR)

A equipe carioca até fez um bom primeiro tempo, indo para o intervalo com vantagem (45 a 36). No entanto, uma "pane" no terceiro quarto, onde o time cearense venceu a parcial por acachapantes 27 a 13, foi decisiva. O Botafogo tentou reagir no último período, mas o Fortaleza soube administrar a vantagem e garantiu a vitória fora de casa.

Paulistano vence Bauru

No Gin. Antonio Prado Jr., em São Paulo, o Paulistano/Corpe superou o Bauru Basket em um jogo duro e de baixa pontuação, fechando o placar em 66 a 59.

A partida foi equilibrada do início ao fim. Bauru foi para o vestiário vencendo por uma pequena margem (32 a 30). Contudo, o Paulistano voltou melhor para o terceiro quarto, venceu a parcial por 21 a 16, e conseguiu segurar a liderança no período final para confirmar a vitória. Pelos dados disponíveis, Guilherme Braga foi um dos destaques do time da casa, com um duplo-duplo de 16 pontos e 13 rebotes.

Em jogo eletrizante, Minas vence São José na prorrogação

A partida mais emocionante da rodada aconteceu na Arena UniBH, onde o KTO Minas precisou do tempo extra para vencer o Mr. Moo São José Basketball por 88 a 86.

O jogo foi disputado ponto a ponto, com São José forçando a prorrogação ao vencer o último quarto por 25 a 22. No tempo extra, o Minas foi mais eficiente, vencendo por 13 a 11 e garantindo o triunfo. O duelo de gigantes foi o ponto alto: Bernardo Da Silva, do Minas, foi o cestinha com um duplo-duplo de 27 pontos e 10 rebotes. Pelo lado do São José, Augusto Alcassa também anotou um duplo-duplo, com 22 pontos e 10 rebotes.