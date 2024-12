Campeão inédito da Libertadores, o Botafogo comunicou que a delegação de desembarca neste domingo (1), às 14h (de Brasília), no aeroporto do Galeão, no Rio. Após a comemoração do título em Buenos Aires, na Argentina, o Glorioso está em contato com a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro para organizar a celebração com os alvinegros.

ÀS 2h48, o comunicado oficial do Botafogo foi publicado por meio da rede social X. Além do dia, horário e local previsto, o clube anuncia que em breve terá mais informações sobre a chegada e a festa de comemoração. Leia o lembrete glorioso abaixo: ⬇️

A sede de General Severiano e o estádio Nilton Santos foram lugares onde botafoguenses se concentraram para assistir a final da Libertadores. Assim, o clube poderia usar esses espaços novamente para a realização da festa. No entanto, A logística de segurança dificulta a realização do evento neste domingo.

A partida entre Flamengo e Internacional, pela 36ª rodada do Brasileirão, impede uma festa pública na cidade, por conta do foco da segurança pública local. O jogo acontece às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Em seu próximo compromisso, o Botafogo enfrenta o mesmo Internacional, no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília), para defender a liderança e confirmar o título nacional.

