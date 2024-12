Artilheiro, Júnior Santos é a história do Botafogo na Libertadores

Pelo segundo ano seguido, a Libertadores tem mais um campeão inédito. O Botafogo venceu o duelo contra o Atlético-MG, por 3 a 1, e é o novo dono da América. Mas, a jornada até a taça não foi fácil, nem na jornada do clube, e nem para os jogadores protagonistas dela. O gol que confirmou a vitória no último minuto da partida veio dos pés de Júnior Santos, aquele que também marcou o primeiro do Glorioso na competição.

continua após a publicidade

▶️ Botafogo vence o Atlético-MG e é campeão da Libertadores pela primeira vez

▶️ Marlon Freitas revela bastidores do título do Botafogo e rebate críticas

Em fevereiro, o Alvinegro enfrentou o Aurora pela primeira partida na Libertadores. Apesar do empate em 1 a 1, o primeiro gol do Botafogo no torneio também veio de Júnior Santos. A partir daí, o camisa 11 começou a viver sua melhor fase na carreira, empilhando gols e batendo recordes pelo clube. No jogo da volta contra o time boliviano, o atacante marcou quatro gols na goleada de 6 a 0 no Nilton Santos.

Apesar da boa fase, a temporada de Júnior Santos não foi fácil. Assim como a jornada do Glorioso na competição continental. Na fase de grupos, começou com derrotas para LDU e Junior Barranquilla, e parecia eliminado. Mas aí, chegou o ponto de virada da temporada: Artur Jorge. Com o novo técnico, venceu três seguidas e se classificou com antecedência para as oitavas de final.

continua após a publicidade

Quando chegou o sorteio do mata-mata, o primeiro adversário foi o Palmeiras. Muitos questionaram, ou deram o Botafogo como eliminado, contra um time tradicional na competição e atual bicampeão brasileiro, e principalmente, pela rivalidade que ganhou força depois da temporada de 2023. Porém, o Glorioso foi soberano, e mostrou que os fantasmas do passado já não existem mais. Venceu por 2 a 1, em casa, e confirmou a classificação no Allianz Parque com um empate.

Enquanto isso, Júnior Santos também passava por dificuldades. O atacante sofreu uma fratura na perna no jogo contra o Internacional, no primeiro turno, após dar uma arrancada no meio-campo, e precisou passar por cirugia que o tirou do gramado por quatro meses. Naquele momento, ele era o artilheiro do time com 18 gols e cinco assistências, além de artilheiro da Libertadores, com nove gols.

continua após a publicidade

Os jogos foram passando, os adversários foram ficando mais difíceis e as partidas mais decisivas. O Botafogo encarou o São Paulo nas quartas, e o Peñarol nas semis, mas superou todos, deixando 11 títulos de Libertadores para trás. Era a hora da volta por cima.

O artilheiro voltou aos gramados em setembro, na partida contra o Grêmio no Mané Garrincha. Apesar de poucos minutos em campo, o jogador mostrou que seria um 'reforço' importante para a reta final da temporada. E foi.

Parecia escrito nas estrelas que o gol da confirmação do título sairia dos pés do artilheiro da competição. Júnior Santos aproveitou o rebote naárea para fazer 3 a 1 e cravar seu nome na história do Botafogo. Além do gol, se tornou o maior artilheiro do Botafogo na história da Libertadores, com 10 gols.

Após a partida, o jogado falou sobre a emoção do título, principalmente, pelas dificuldades enfrentadas durante a temporada.

- A obra da segunda casa é maior que a da primeira. Sempre acreditei em Deus, com muita fé e determinação. Foi muito trabalho para chegar aqui. Sou jogador profissional, então, em meio a tudo, sempre é necessário acreditar e nunca desistir. Essa é a minha sina. Hoje, o objetivo é desfrutar deste momento. A gente fica em êxtase. Só penso em aproveitar. Sou campeão.

Botafogo comemora título da Libertadores. (Foto: ROBAYO / AFP)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O que vem por aí?

Depois do título, a delegação alvinegra retorna ao Rio de Janeiro na tarde deste domingo (1), para receber o abraço da torcida. Em seu próximo compromisso, o Botafogo enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília), para defender a liderança e com chances de confirmar o título nacional.