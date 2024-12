Atriz da Globo comemora título do Botafogo, e web indaga: ‘Você não é Flamengo?’

O Botafogo foi campeão da Libertadores no último sábado (30), e a comemoração de uma atriz da Globo chamou atenção nas redes sociais. A artista Larissa Manoela celebrou a vitória do Alvinegro sobre o Atlético-MG por 3 a 1, e internautas questionaram a jovem, que já havia declarado paixão pelo Flamengo há alguns anos.

- Que jogo! Que vitória - escreveu Larissa Manoela, com emoji de fogo e de corações em preto e branco.

O comentário fez com que seguidores questionassem Larissa Manoela sobre o time do coração da atriz. A artista já apareceu anteriormente nas redes sociais com a camisa do Flamengo, e ao ser indagada por uma internauta se não era flamenguista, Larissa respondeu: "Era, do verbo não sou mais (risos)".

Larissa Manoela hoje namora com o ator André Luiz Frambach, que é torcedor do Botafogo. O artista, inclusive, publicou uma foto com a família após o título do Botafogo, e a atriz aparece com a camisa do Alvinegro. Sucesso mirim no SBT e atualmente na Globo, Larissa conta com mais de 50 milhões de seguidores no Instagram.

Vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG

O Botafogo foi campeão da Libertadores ao vencer o Atlético-MG no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O Alvinegro carioca marcou os gols com Luiz Henrique, Alex Telles e Junior Santos, enquanto o time mineiro diminuiu com Vargas. A equipe de Artur Jorge ainda briga pelo título do Campeonato Brasileiro.