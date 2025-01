Presidente do Botafogo nega crise e avalia concorrência no Carioca 2025

João Paulo compareceu à cerimônia de abertura do Campeonato Carioca nesta quinta-feira (9), no Museu de Artes Moderna, no Rio de Janeiro. O atual presidente do Botafogo falou sobre a disputa da competição estadual em 2025, procura de técnico e a crise que atinge o Alvinegro neste início de ano.

Recém-eleito presidente do Botafogo, João Paulo foi perguntado sobre o Campeonato Carioca 2025. Com três times do Rio de Janeiro vencendo as últimas edições da Libertadores e na Copa do Mundo de Clubes, o dirigente avalia de forma positiva a competitividade do torneio.

- Nós temos três clubes disputando o Campeonato Mundial. Isso é algo que traz todos os

holofotes do Brasil para o Campeonato Carioca. E eu tenho certeza que a federação está

organizando um campeonato muito forte, com clássicos especiais, e o produto vai ser muito

positivo para o torcedor - avaliou o presidente do Botafogo.

Sobre as notícias que o elenco do Alvinegro não vai por atraso de pagamento das premiações, João Paulo desmentiu e lamentou as informações, que, segundo ele, são falsas.

- Eu lamento muito as fake news, a desinformação. As pessoas estão querendo tumultuar o ambiente do campeão da América do Sul e campeão brasileiro, que é o Botafogo. Um clube extremamente vitorioso, com jogadores da Seleção Brasileira. É uma maldade que estão querendo fazer, mas nada disso vai abalar o futebol do Botafogo, o futuro do Botafogo. Nada disso vai abalar a SAF, o John Textor - afirmou João Paulo.

Jogadores do Botafogo levantam troféu do Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Após a saída de Artur Jorge para o Al-Rayyan, do Catar, o Botafogo segue na busca por um treinador. O presidente do Botafogo afirmou que confia no scout para trazer o nome ideal para o cargo.

- O Botafogo provou que tem um head scout muito capacitado, e com certeza está sendo procurada uma pessoa qualificada para poder representar o Botafogo nesse ano tão importante de 2025 - finalizou.