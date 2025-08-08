Com muitos desfalques, Botafogo divulga relacionados para jogo contra o Fortaleza
Técnico Davide Ancelotti terá de fazer alterações no 11 inicial para duelo no Castelão
O Botafogo divulgou a lista de relacionados para a partida deste sábado (9), contra o Fortaleza, no Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a transferência ao West Ham cancelada, o goleiro John não ficará à disposição do técnico Davide Ancelotti.
Para o duelo fora de casa, o italiano tem uma lista importante de desfalques. Cuiabano, Kaio Pantaleão e Jordan Barrera estão lesionados, Marlon Freitas cumpre protocolo de suspensão e Alexander Barboza e Allan estão suspensos.
As duas surpresas na relação são o zagueiro Kauã Branco, aproveitado no Campeonato Carioca, e o jovem centroavante Kayke, recém-integrado. A tendência é que o Alvinegro vá a campo com força máxima no setor ofensivo após poupar as principais peças do duelo com o Bragantino, pela Copa do Brasil.
O Botafogo buscará no Castelão mais um resultado positivo fora de casa em seu reencontro com Renato Paiva, português que comandou a equipe de março até a eliminação no Mundial de Clubes. A equipe alvinegra vai a campo na rodada ocupando a sétima colocação no Brasileirão, com 26 pontos
Veja a lista de relacionados pelo Botafogo:
Goleiros: Christian Loor, Léo Linck e Raul;
Defensores: Alex Telles, David Ricardo, Kauã Branco, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;
Volantes: Danilo, Huguinho e Newton;
Meias-atacantes: Joaquín Correa, Kauan Lindes, Montoro, Santi Rodríguez e Savarino;
Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Jeffinho, Kayke, Mastriani, Matheus Martins e Nathan Fernandes.
